Araç Bakımı Yangınları Önleyebilir - Son Dakika
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Araç Bakımı Yangınları Önleyebilir

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Usta, araç bakımlarının önemine dikkat çekerek, yangınların önlenebileceğini belirtti.

11.10.2024 09:30
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Araç yangınlarına usta uyarısı: "Bakım yapılmadıkça tehlike büyüyor"

DÜZCE - Son dönemde artan araç yangınları, sahiplerine ciddi masraflar açarken, bu yangınların önüne basit çözümlerle geçmek mümkün. İşin ustası, sürücüleri uyararak, araç bakımlarının önemine dikkat çekti.

Son dönemde karayollarında sık sık görülen araç yangınları, hem trafik güvenliğini tehlikeye atıyor hem de araç sahiplerine maddi kayıplar yaşatıyor. Ancak araç yangınlarını önlemek bazı basit yöntemlerle mümkün. Düzce'de 20 yılı aşkın süredir motor tamiratı yapan Emrah Ustaoğlu, artan seyir halindeki araç yangınlarının önüne nasıl geçilebileceğini anlattı.

Aman dikkat

Araç bakımlarının önemine dikkat çeken Ustaoğlu, "Yanan araçların bakımları tam olmayabilir. Sürücüsü aracın bakımlarına itina göstermiyor olabilir. Aracın elektrik tesisatında sıkıntılar olabilir. Genellikle disk balatalarının yanması veya yakıt kaçakları da yangına neden olabilir. Zamanla bu tür problemler yaşanabilir. Ancak bu sistemler zamanında kontrol edilirse, araç sahipleri herhangi bir sorun yaşamazlar. Bakımı yapılmayan araçlar bu tür yangın ve kazalara neden oluyor" dedi.

"Yangınları önlemek mümkün"

Emrah Ustaoğlu, araç yangınlarının küçük önlemlerle önlenebileceğini de vurgulayarak, "Elektrik tesisatını ve yakıt borularını düzenli olarak kontrol ettirmemiz gerekiyor. Her yıl bu kontrolleri yaptırırsak, aracımız güvenli olur ve yangın ya da kazaya neden olmayız" diye konuştu.

"Araç kontrol altına alınmazsa yangın da çıkabilir, kazaya da sebebiyet verebilir"

Ustaoğlu, bakımsız araçların sadece sahiplerini değil, başkalarını da tehlikeye sokabileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle büyük kamyonların ağır bakımları oluyor. Ağır araçların bakımları da biraz ağır oluyor. Fiyatları yüksek oluyor. Kamyon, tır sahipleri çekiniyorlar. Bu sistemleri kontrol ettirirsek zamanla daha iyi verim alabilir, kazaları önleyebiliriz. Biz müşterilerimizi de araç bakım konusunda yönlendiriyoruz. Araç sahipleri araçlarını zamanında bakıma sokmazsa, 2 sene sanayiye uğramazsa, araç kontrol altına alınmazsa yangın da çıkabilir, kazaya da sebebiyet verebilir. Yani bu frenler için de geçerli tesisat için de geçerli"

Kaynak: İHA

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