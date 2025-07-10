Araç Dolandırıcılığına Soruşturma - Son Dakika
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Araç Dolandırıcılığına Soruşturma

10.07.2025 14:50
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Kocaali merkezli firmanın dolandırdığı 100'den fazla mağdur vekil ve avukatlarıyla ifade verdi.

1) DİZAYN ARAÇ DOLANDIRICILIĞI MAĞDURU: ALTINLARIMI BOZDURUP VARIMI YOĞUMU VERDİM

SAKARYA'nın Kocaali ilçesi merkezli olarak kurulan ve İstanbul'da da faaliyet gösteren firmanın, alıp dizayn ettiği hacizli araçların satışında çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında WhatsApp grubu kurarak birlikte hareket eden bir grup mağdur da ilçeye gelerek jandarmada ifade vermeye başladı. Ferhat Ceylan da 3 araç için toplamda 4,5 milyon TL ödeme yaptığını ve sadece bir aracı alabildiğini belirterek, "Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu verdimö dedi.

Karasu'da 2021 yılında kurulan firma, aldıkları hacizli araçları VIP minibüs, servis aracı veya karavana dönüştürerek, dizayn edip satmaya başladı. Araçları noter devri olmaksızın yalnızca proforma fatura ile sattığı belirtilen firmanın, bazı müşterilere söz verilen aracın yerine farklı, daha eski ve yorgun araçları teslim ederken, birçok müşteriye ise araçlarını teslim etmediği iddia edildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sakarya ve İstanbul'da belirlenen 17 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 100'den fazla kişiyi dolandırdıkları öne sürülen firma sahibi Murat Y. ile birlikte 12 çalışan gözaltına alındı. Şüphelilerin Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı önünde ifade vermek için bekleyen mağdurlar, nasıl dolandırıldıklarını anlattı. İstanbul'da öğrenci ve personel taşımacılığı yapan Yılmaz Çıkrıkçı, "Kendi minibüsümü takasa verecektim. Üzerine 400 bin TL verdim. Sürekli oyaladılar, aracı teslim etmediler. Aynı aracı başkasına da göstermişler. Aramızda 3-5 milyon TL zarara uğrayanlar varö dedi.

'PARAMIZI ALEMLERDE YEDİLER'

1 Ocak 2025'te firmayla irtibata geçtiklerini belirten Murat Ateş ise "İstanbul'dan Kocaali'ye gelip aracı beğendik, proforma fatura düzenlendi. Noter bize dolandırıldığımızı söyledi. 20 Ocak'tan beri oyalıyorlar. Ben 2 milyon 500 bin TL dolandırıldım. Bu kişiler bizim paralarımızı gece kulüplerinde alemlerde yediö ifadelerini kullandı.

Ferhat Ceylan da 3 araç için toplamda 4,5 milyon TL ödeme yaptığını ve sadece bir aracı alabildiğini belirterek, "Altınlarımı bozdurup varımı yoğumu verdim. Sadece bir araç alabildim, iki aracım hala teslim edilmedi. Paramız içeride kaldı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz diye konuştu.

'KREDİ ÇEKTİM, 1 MİLYON 880 BİN TL VERDİM'

Adıyaman'dan Kocaali'ye gelerek firma ile işlem yapan Muhammet Obuz ise "12 Nisan'da kredi çekip geldik. Parayı IBAN üzerinden gönderdik. Bir hafta sonra teslim ederiz dediler, ama sürekli oyaladılar. 1 milyon 880 bin TL verdim. Plaka ve ruhsat işlemleri sırasında jandarma olaya el koydu. Sayelerinde şimdi aracımı alabileceğimö dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Jandarma, Gözaltı, 3-sayfa, Kocaali, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Finans, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç Dolandırıcılığına Soruşturma - Son Dakika

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