Araklı Hastanesi\'nde Taşkın Çalışmaları Devam Ediyor

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Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen taşkın ve heyelanda kullanılamaz hale gelen Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Özgen Mahallesi'ndeki hastanenin bodrum katında yer alan yemekhane, su deposu, havalandırma, elektrik ünitesi, asansör ile bazı ilaçların bulunduğu depo, 20 Eylül Cuma günü etkili olan şiddetli yağışın ardından hasar gördü.

Hastaların ve personelin tahliye edilmesinin ardından çalışmalara başlanan hastane binasında, 4 günlük süreçte suyun büyük bölümü tahliye edildi.

Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Şener, AA muhabirine, beklemedikleri bir afetle karşı karşıya kalmalarına rağmen tüm ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını söyledi.

Yağışın ardından hastanenin giriş katı ve bodrumunun sel sularından etkilendiğini belirten Şener, "Şu anda su boşaltma çalışmaları devam ediyor. Çok yol alındı ama çevreden sızıntılar devam ediyor. Giriş katında yer alan acil ve polikliniklerimizin temizliğini tamamladık. Bodrumda ise hem boşaltma hem de temizlik çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Şener, meşakkatli bir süreçten geçtiklerine işaret ederek, "Bodrum katındaki cihazlarımız, depolarımız, vakum sistemimiz, havalandırma ve elektrik sistemi zarar gördü. Bunların planlanması için İl Sağlık Müdürümüzle sürekli toplantı halindeyiz. Onların hastane içerisindeki yeni konumlandırmaları daha sıkıntısız nerelerde olabilir, planlamaları yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir hafta içerisinde poliklinik ve acil servisi yeniden hizmete almayı planladıklarını vurgulayan Şener, yeni sistemlerin devreye alınmasıyla ameliyathanenin aktif hale geleceğini kaydetti.

Şener, hastanede görevli doktorların çevre ilçelerdeki hastanelerde görevlendirildiğini, randevulu hastaların da doktorlarının görevli olduğu bu hastanelerden hizmet alabileceğini sözlerine ekledi.

Esnaf normal yaşama dönüyor

Aynı mahallede marketi bulunan Onur Erbay ise zarar gören ürünlerini attıklarını ve temizlik çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yaşadıkları olayın etkisinden hala kurtulamadıklarını ifade eden Erbay, dört dakikalık bir sürede marketinin sular altında kaldığını anlattı.

Erbay, hayatın normale dönmeye başladığını belirterek, "O anda içeride kaldım ve ne yapacağımı şaşırdım. İş yerinin kapıları kapandı ve anahtar kayboldu. Anahtarı bulduktan sonra kendimi dışarıya attım. Şu anda temizlik yapmaya çalışıyoruz. Zarar gören ürünlerimizi gelen çöp arabasıyla attık." diye konuştu.