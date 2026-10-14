Aramco CEO\'su Nasser, petrol stoklarının 6 milyar varilin altında olduğunu söyledi

RİYAD, 14 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Amin H. Nasser, küresel ham petrol stoklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere yaklaştığı uyarısında bulunarak, rezervlerin yeniden doldurulmasının iki yılı bulabileceğini belirtti.

Nasser pazartesi günü Riyad'da düzenlenen 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların küresel enerji tedarik zincirleri üzerinde oluşturduğu baskının ham petrol arzını daha da daralttığını ifade etti.

Karadaki ticari petrol stoklarının an itibarıyla 6 milyar varilin oldukça altında olduğuna dikkat çeken Nasser, bu varillerin büyük çoğunluğunun kilit altında olduğunu belirterek söz konusu stokları "elde kalan son güvenlik tamponu" olarak nitelendirdi.

Hürmüz Boğazı tamamen yeniden açılana ve piyasalar yeniden güven kazanana kadar enerji zincirindeki baskının artacağını söyleyen Nasser, talep artışını karşılarken stokları yeniden doldurmanın iki yıl kadar zaman alabileceğini sözlerine ekledi.

Nasser ayrıca Suudi Aramco'nun, artan enerji talebini karşılamak amacıyla satılabilir doğalgaz üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 2021 seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 80 artırmayı hedeflediğini belirtti.