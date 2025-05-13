Aranan Hırsız İzmir'de Yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerince yapılan kontrollerde 'hırsızlık' suçundan hakkında 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.C.İ (35), yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Karşıyaka ilçesinde kontrol edilen B.C.İ.'nin, hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. B.C.İ., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C.İ., tutuklandı.
Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,
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