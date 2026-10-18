Arap Gazeteciler Birliği Şam Bildirgesi'nde gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

Arap Gazeteciler Genel Birliği Daimi Özgürlükler Komitesi'nin Suriye'nin başkenti Şam'da yayımladığı 2025-2026 Raporu'nda, Filistin, Lübnan, Suriye, Sudan ve Yemen'de gazetecileri hedef alan saldırılar sert bir dille kınanarak, faillerin cezasız kalmaması için uluslararası topluma acil çağrıda bulunuldu.

Şam'da 15-19 Ekim'de bir araya gelen Özgürlükler Komitesi ile Suriye Gazeteciler Birliği, hazırladıkları "2025-2026 Basın Özgürlüğü Raporu"nu "Şam Bildirgesi" başlığıyla kamuoyuna duyurdu.

Toplantıya, Suriye Gazeteciler Birliği Başkanı Bera Osman, Arap Gazeteciler Birliği Başkanı Müeyyed el-Lami, Komite Başkanı Abdülvehhab ez-Zuğaylat ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Mehmet İhsan Özdemir katıldı.

Birlik Başkanı Müeyyed el-Lami tarafından okunan bildirgede, basın ve ifade özgürlüğüne olan bağlılık teyit edilirken, gazetecilerin mesleklerini bağımsız, güvenli ve onurlu bir şekilde icra etme haklarının sonuna kadar savunulacağı vurgulandı.

Filistin, Lübnan ve Suriye'de basın mensuplarını hedef alan saldırıların lanetlendiği raporda; uluslararası toplum, sorumluların adalet önünde hesap vermesini sağlayacak hukuki adımları atmaya davet edildi.

Bildirgede ayrıca Sudan ve Yemen'deki gazetecilere yönelik hak ihlallerine dikkat çekilerek kınama mesajı yayımlandı. Arap medya kuruluşlarına ise Suriye medyasının yeniden toparlanması ve mesleki kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla dayanışma ve iş birliği çağrısı yapıldı.