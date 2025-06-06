Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı
06.06.2025 23:19
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde eski köy muhtarı, arazi meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi Orhan Ateş'i tabanca ile vurdu. Orhan Ateş olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ve diğer kardeşi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada eski köy muhtarı C.A.'nın (50) tabanca ile açtığı ateş sonucu kardeşi Orhan Ateş (40) hayatını kaybettiği, oğlu E.A. (15) ile diğer kardeşi A.A. (35) yaraladı.

ESKİ MUHTAR PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Sivas kent merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan Seren köyünde meydana geldi. Eski köy muhtarı C.A., kendisine ait evde kardeşleri A.A ve Orhan Ateş ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., tabanca ile ateş açtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

KARDEŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kurşunların isabet ettiği kardeşi Orhan Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalçasından yaralanan diğer kardeşi A.A. ile ayağından yaralanan oğlu E.A. ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan E.A. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden Orhan Ateş'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

Olayın şüphelisi eski muhtar C.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı - Son Dakika

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