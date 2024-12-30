Arda Güler'in dedesinden duygusal açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arda Güler'in dedesinden duygusal açıklamalar

Geniş Video İzle

Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, torunu hakkında açıklamalarda bulundu. Arda'nın 11'de olup olmadığını öğrenmek için aradığını söyleyen Güler, "Maçlardan önce onu aradığım zaman ulaşamıyorum, ancak mesajla ulaşıyorum. O beni aradığında konuşuruz. 'İlk 11'de misin?' diye soruyorum. Bazen 'Belli değil.' diyor, bazen 11'de olduğunu söylüyor" dedi.

30.12.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, çocukluğundan bu yana futbol sevgisiyle yoğrulan torununun başarılarını Bolu'nun Mengen ilçesindeki evinde televizyon başında takip ediyor.

Hayranlar köyünde yaşayan Mehmet Ali Güler, AA muhabirine, Arda'nın futbola ilgisinin 3-4 yaşlarında başladığını, torununun "top hastası" bir çocuk olduğunu söyledi.

Arda'nın köye geldiğinde sürekli top oynadığını anlatan Güler, "Köye iki topla gelirdi. Onlar patlayıncaya kadar yemek falan yemezdi. Onlar patlayınca eve gelirdi, topun patladığını anlardık. Arda çocukluğundan beri topla yatıp, topla kalkıyor. Çocukluğunda her geldiğinde benim 1-2 lambamı kırardı. Ankara'da da öyleydi. Biz de bir şey demezdik. Severdik çünkü. Arda'nın hayatı top. Başka bir şey yok hayatında." diye konuştu.

Dede Güler, futbola Etimesgut'ta başlayan Arda'nın birkaç kulüp değiştirdikten sonra gittiği Gençlerbirliği'nde 16 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilince büyük kulüplerin dikkatini çektiğini aktardı.

"TELEFON SUSMUYOR"

Yeteneği ve sıkı çalışmasıyla Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Arda'nın, Real Madrid'de iyi durumda olduğunu, teknik direktör ve kulüp başkanı tarafından da çok sevildiğini dile getiren Güler, "Basında 'Arda İnter'e gidecek, Milan'a gidecek.' haberleri çıkıyor. Kulüp başkanı da açıkladı bunu. Real Madrid bu çocuğu bırakmıyor, bırakmaz da zaten. Arda'nın 6 senesi dolana kadar orada ama ondan sonra ne olur tabii bilemeyiz. İnşallah önü açık olur. Benim tek istediğim, Allah sakatlık vermesin. Allah nazarlardan korusun." şeklinde konuştu.

Dede Güler, torununun, ailelerinin, Mengen'in ve Türkiye'nin gurunu olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye'yi sallıyor. Arda gol attığı zaman, vallahi telefonum sabahlara kadar susmuyor. Her taraftan telefon geliyor. Bu kadar sevilen bir çocuk." dedi.

Arda ile en son geçen hafta Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda görüştüğünü anlatan Güler, "Arda'nın geldiğini duyunca ziyarete gittim. Uzun bir görüşmemiz olmadı, 40 dakika falan görmüşümdür. Kucakladım, öptüm. Beraber kahvaltı yaptık. Bundan sonra ne zaman nasip olur bilemem." ifadelerini kullandı.

Güler, fırsat buldukça İspanya'daki lig maçlarına da gittiğinden bahsederek, milli maçları hiç kaçırmadığını, dört gözle milli maçların yapılacağı dönemi beklediğini dile getirdi.

"MAÇLARDAN ÖNCE ARIYORUM"

Arda'nın bazı müsabakalardan önce kendisini telefonla aradığını kaydeden Güler, "Maçlardan önce onu aradığım zaman ulaşamıyorum, ancak mesajla ulaşıyorum. O beni aradığında konuşuruz. 'İlk 11'de misin?' diye soruyorum. Bazen 'Belli değil.' diyor, bazen 11'de olduğunu söylüyor, bazen de 'Sonradan girerim.' diyor. Lig maçları saat 23.00'te başlıyor. Saat 1-2'lere kadar televizyondan izliyoruz. Hep televizyon başındayız hanımla. O duygu anlatılmaz. Hele bir de gol attığı zaman sevincimden ağlıyorum." şeklinde konuştu.

"BİR NUMARA OLACAĞIM DİYOR"

Güler, torununun hayalleriyle ilgili aralarında geçen konuşmalardan bahsederek, "Arda'nın tek hayali... Bence oraya geldi zaten de. 'Ben yıldız olacağım, bir numara olacağım.' diyor. Ben, 'Oğlum zaten sen bir numarasın. Seni Türkiye de tanıyor, dünya da tanıyor, herkes tanıyor. Tanımayan kimse yok.' diyorum. O hala 'Ben bir numara olacağım.' diyor. Herhalde Ronaldo'yu, Messi'yi falan geçmek istiyor. Bence geçecek de. Bu yaşta bir çocuk buralara geliyorsa, herhalde daha ün yapacak gibi geliyor bana." değerlendirmesinde bulundu.

Dede Güler ayrıca, torunu Arda'yı çok sevdiğini vurgulayarak, "Ne kadar sevdiğimi o da biliyor. Allah onu korusun, onun yardımcısı olsun. Gerçekten ailece gururumuz. Arda'nın kimseden beklentisi yok. Tek beklentisi dua. 'Dua edin babaanne, dede.' diyor telefon görüşmelerinde." diyerek sözlerini tamamladı.

Arda Güler\'in dedesinden duygusal açıklamalar
Kaynak: AA

Mehmet Ali Güler, Yerel Haberler, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Güncel, Yaşam, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arda Güler'in dedesinden duygusal açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    tabi seninde işine geliyor para bol desteklemek zorunda 4 23 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:06:15. #1.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'in dedesinden duygusal açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.