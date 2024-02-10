Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü - Son Dakika
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Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü

Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı yolun Sahara geçidinin Yaylalar mevkisinde ekipler karla mücadele çalışması yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kenti Karadeniz bölgesine bağlayan kara yolunda çalışmalar tamamlandı. Ekiplerin çalışmayı tamamlamasıyla Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.

10.02.2024 15:09
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Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Ardahan- Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı yolun Sahara geçidinin Yaylalar mevkisinde ekipler karla mücadele çalışması yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kenti Karadeniz bölgesine bağlayan kara yolunda çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin çalışmayı tamamlamasıyla Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

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