Ardahan\'da 75 yaş üstü ve engellilere evde kimlik yenileme hizmeti

Ardahan'da, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri, kar çamur demeden 75 yaş üstü yaşlılar ile engellilerin evlerine giderek kimliklerini yeniliyor.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında Ardahan'da son 3 yılda yaklaşık 400 yaşlı ve engellinin kimliği yenilendi.
Bu zamana kadar 173 köye giden ekipler, son olarak yakınlarının başvurusu üzerine merkeze bağlı Çimenkaya köyünde yaşayan 92 yaşındaki Nazim ve 84 yaşındaki Saltanat Küçük çiftinin evine geldi.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafcı'nın da eşlik ettiği görevde, köyün en yaşlıları olan Küçük çiftinin evinde görevliler kimlik yenileme işlemlerini başlattı.
Parmak izinden fotoğraf çekimine kadar tüm işlemler, yaklaşık bir saatte tamamlandı. Çiftin çipli kimlikleri adreslerine gönderilecek.
Ardahan'da kimliği yenilenmesi gereken yaklaşık 4 bin 100 kişi bulunuyor
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafcı, AA muhabirine, "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında çipli kimlik kartı vermek için çok sayıda kişiye ulaştıklarını, ramazanda da aynı hizmeti ayaklarına götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kentte yaklaşık 4 bin 100 kişinin kimliğinin değişmesi gerektiğini belirten Hoşafcı, bunun 506'sının yaşlı olduğunu belirtti.
Uzak yer, köy demeden hizmet ettiklerini anlatan Hoşafcı, "Yaşlılarımızın ayrıca fotoğrafını da biz çekiyoruz. Son olarak Çimenkaya köyünde Nazim ve Saltanat teyzeye konuk olduk. Bu hizmeti 75 yaş üstü vatandaşlarımıza veriyoruz. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için de geçerli bir hizmettir. Mesafe gözetmeksizin bu hizmeti sunuyoruz." dedi.
Kar çamur demeden yollara düştüklerini dile getiren Hoşafcı, yaşlıların ramazanda duasını almanın kendileri için farklı bir duygu olduğunu anlattı.
Şartları tutan yaşlılara bir telefon kadar yakın olduklarını vurgulayan Hoşafcı, "Bazı yerlerde işlemlerini yaptırırken nüfus cüzdanının üzerindeki fotoğrafın eski ve yıpranmış olması gibi nedenlerle eski nüfus cüzdanları sorun oluşturuyor. Amacımız, bu sorunun olmaması için tüm vatandaşlarımızın kimliklerini yenilemek." ifadelerini kullandı.
Nazim Küçük ise evlerinde yapılan hizmetten çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah güler yüzünüzü eksik etmesin. İşlerinizde başarılar diliyorum." dedi.
Saltanat Küçük de hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevlilere dua etti.
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