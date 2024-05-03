Ardahan'da Bahar ve Kış Bir Arada - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan'da Bahar ve Kış Bir Arada

Geniş Video İzle

Ardahan'da yeşile bürünen ovanın karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan Ovasında ilkbahar mevsimi, kentin çevresini saran dağlarda ise beyaz örtüsüyle kıştan kalma günler yaşanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturan ova ve karlı dağlarla bütünleşmesi ise görsel şölen sunuyor. Ardahan'da Mayıs ayı olmasına rağmen birçok bölgede kar erimedi. Buranın bu doğal bir özelliği ve kış ayları çok uzun sürüyor. Şu anda bu görüntü birçok yerle olmayan kartpostallık görüntüler. Zaten birçok kişi buraya fotoğraf çekilmek için geliyor. Bir taraf yeşillik, bir tarafımız ise hala daha karla kaplı.

03.05.2024 10:31  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bahar ve kış bir arada

ARDAHAN - Ardahan'da yeşile bürünen ovanın karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan Ovasında ilkbahar mevsimi, kentin çevresini saran dağlarda ise beyaz örtüsüyle kıştan kalma günler yaşanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturan ova ve karlı dağlarla bütünleşmesi ise görsel şölen sunuyor.

İki mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Hamza Aykut Yıldız, "Ardahan'da Mayıs ayı olmasına rağmen bir çok bölgede kar erimedi. Buranın bu bir doğal özelliği ve kış ayları çok uzun sürüyor. Şu anda bu görüntü bir çok yerle olmayan kartpostallık görüntüler. Zaten bir çok kişi buraya fotoğraf çekilmek için geliyor. Bir taraf yeşillik, bir tarafımız ise halen daha karla kaplı" dedi.

Kaynak: İHA

Ardahan, Şölen, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da Bahar ve Kış Bir Arada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
10:33 Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 11:53:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Bahar ve Kış Bir Arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement