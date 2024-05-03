Güncel

Ardahan'da bahar ve kış bir arada

ARDAHAN - Ardahan'da yeşile bürünen ovanın karlı dağlarla bütünleşmesi görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan Ovasında ilkbahar mevsimi, kentin çevresini saran dağlarda ise beyaz örtüsüyle kıştan kalma günler yaşanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturan ova ve karlı dağlarla bütünleşmesi ise görsel şölen sunuyor.

İki mevsimi bir arada yaşadıklarını belirten Hamza Aykut Yıldız, "Ardahan'da Mayıs ayı olmasına rağmen bir çok bölgede kar erimedi. Buranın bu bir doğal özelliği ve kış ayları çok uzun sürüyor. Şu anda bu görüntü bir çok yerle olmayan kartpostallık görüntüler. Zaten bir çok kişi buraya fotoğraf çekilmek için geliyor. Bir taraf yeşillik, bir tarafımız ise halen daha karla kaplı" dedi.