Ardahan'da Dolu Yağışı Sonrası Her Yer Beyaza Büründü

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Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Yaylaönü köyü ile Hanak ilçesine bağlı Çiçeklidağ köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü.

Sağanağın ardından dolu yağdı. Su baskınlarının yaşandığı bölgede dolu yağışı sonrası ekili tarım alanları zarar gördü.