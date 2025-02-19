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Ardahan'da eğitime 'kar' engeli

ARDAHAN - Ardahan'da, Posof ilçesi hariç yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Ardahan Valiliği, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.