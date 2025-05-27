Ardahan\'da Gençlik Haftası Etkinliği

Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri "Gençlik Haftası" etkinliğinde bir araya geldi.

Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, kurum binasında düzenlenen etkinlikte, antrenörler, sporun hayat üzerindeki etkileri ve faydalarını anlattı.

Programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar için doğa yürüyüşü, Kura Nehri kıyısında bisiklet turu ve su bisikleti sürme etkinliği de düzenlendi.

Programa, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur da katıldı.

Başsavcısı Karabulut, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.