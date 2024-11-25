ARDAHAN kent merkezi, akşam saatlerinde yağan kar ile beyaza büründü.
Kentte gün boyu aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Mevsimin yağan ilk karı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar sevinci yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da İlk Kar Sevinci - Son Dakika
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