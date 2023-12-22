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Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonunda Sigara ve Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonunda Sigara ve Alkol Ele Geçirildi

Ardahan'da yapılan kaçakçılık operasyonunda, 460 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 şişe alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığı önlemek amacıyla bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada, kent merkezindeki bir adreste 460 paket sigara ve 16 şişe alkol bulundu. Şüpheli B.K. gözaltına alındı.

Ardahan\'da Kaçakçılık Operasyonunda Sigara ve Alkol Ele Geçirildi
22.12.2023 - 12:03,
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Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 460 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 şişe alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik bazı adreslerde arama yaptı.

Ekipler, kent merkezindeki bir adreste gümrük kaçağı 460 paket sigara ve 16 şişe alkol ele geçirdi.

Şüpheli B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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