Ardahan'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

Ardahan'da eğitime kar engeli
-Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi
ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde eğitim öğretim yapılamayacak.
Dört ilçede ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın personelleri idari izinli olacak.
İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildi.
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