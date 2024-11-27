Ardahan\'da Kar Yağışı ve Tipi Sonrası Araç Şarampole Devrildi

Güncel

ARDAHAN-Şavşat kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili olurken, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardahan'daki 2 bin 550 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ile tipi etkili oldu. Yağış ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede, Ercan Alpaydın'ın kullandığı hafif ticari araç, kayganlaşan Ardahan-Şavşat kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü araçta sıkışırken, bölgeye ihbar sonrası AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan Alpaydın, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.