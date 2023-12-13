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Ardahan'da kara akbaba görüntülendi - Son Dakika
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Ardahan'da kara akbaba görüntülendi

Ardahan kırsalında leşle beslenirken görüntülenen kara akbaba, Türkiye'de nadir bulunan bir türdür. Leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak adlandırılan akbaba, yol kenarında bulunan bir leşi yerken görüntülendi. Daha sonra Ardahan ovasına doğru uçarak uzaklaştı.

13.12.2023 - 09:37,
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Ardahan'da kara akbaba görüntülendi

ARDAHAN - Leşlerle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Kara akbaba, Ardahan'da leşle beslenirken görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan kara akbaba, Ardahan kırsalında görüntülendi.

Ardahan- Şavşat karayolu Sulakyurt köyü mevkiinde yol kenarında bulunan bir leş ile beslenirken görüntülenen Kara Akbaba uzun süre yoldan geçen araçlara aldırış etmeden bulduğu leşi yerken görüntülendi. Kara Akbaba daha sonra karla kaplı Ardahan ovasına doğru kanat çırparak uzaklaştı.

Ardahan\'da kara akbaba görüntülendi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ardahan'da kara akbaba görüntülendi - Son Dakika
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