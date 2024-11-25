ARDAHAN kent merkezi, akşam saatlerinde yağan kar ile beyaza büründü.
Kentte gün boyu aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin yağan ilk karı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar sevinci yaşayan çocuklar, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Mevsimin İlk Karı Yağdı - Son Dakika
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