Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Artvin yol ayrımı kavşağında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 44 BC 363 ve 61 ADD 857 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?