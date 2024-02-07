Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Ardahan\'ın Posof ilçesinde yoğun kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Derindere köyünde bulunan iki ahırın çatısı çöktü. Çökme sonucunda 7 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri bölgede çalışma yaptı.

07.02.2024 11:51
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Ardahan'ın Posof ilçesine yoğun kar nedeniyle çatısı çöken iki ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kent genelinde yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Derindere köyünde yoğun kar nedeniyle iki ahırın çatısı çöktü, 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bölgeye giden AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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