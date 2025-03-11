Ardahan sisle kaplandı: Göz gözü görmüyor

ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar ve sis nedeniyle ağaçları kırağı kapladı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis zor anlar yaşattı. Sisle kaplanan şehirde göz gözü görmüyor.

Ardahan'da dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 18,5 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzaranın kente ayrı bir güzellik kattığını söyleyen Zafer Kaya, "Şu anda Ardahan kalesinin bulunduğu alandayız. ve yoğun sis nedeniyle kent görünmüyor. Tabi sis nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geliyor" dedi.