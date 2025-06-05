Ardahan Üniversitesinde Bayramlaşma Programı

Ardahan Üniversitesince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Üniversitenin Yenisey Konukevindeki programda, Rektör Prof, Dr. Öztürk Emrioğlu, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin bayramını tebrik etti.
Bayramların mehabet zamanı olduğunu dile getirerek, Ziya Osman Saba'nın "Sevgiler" şiirini okuyan Emiroğlu, bayramın Ardahan ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Programa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız ve Prof. Dr. Zafer Aykanat ile Genel Sekreter Kubilay Aras ile akademisyenler katıldı.
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