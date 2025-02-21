Ardahan ve Ağrı'da Kar Engeli - Son Dakika
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Ardahan ve Ağrı'da Kar Engeli

Ardahan ve Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşımında aksama yaşanıyor, sürücüler uyarılıyor.

21.02.2025 21:16
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Ardahan ile Ağrı'da etkili olan kar ve tipi, bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına yol açtı.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda 2 gündür ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tipinin yoğunlaştığı yolda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Karayolları yetkilileri, yüksek noktaların tamamında kar ve tipinin buzlanmaya neden olduğunu belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Ağrı

Ağrı'da da kar ve tipi nedeniyle çevre illerle bağlantılı kara yollarında ulaşım zaman zaman aksıyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarında belirli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de kardan kapanan 166 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ardahan ve Ağrı'da Kar Engeli - Son Dakika

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