Ardahan ve Kars\'ta Kar Yağışı Mutluluk Getirdi

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ARDAHAN ve Kars'ta, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı eksi 10,8, Kars'ta ise eksi 8,8 derece olarak ölçüldü.

Yeni yılla birlikte Sibirya soğuklarının etkisine giren Ardahan'da dün gece kar yağışı başladı. Kentte en düşük sıcaklık eksi 10,8 derece olarak ölçüldü. Lapa lapa yağan kar kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Kar altında yürüyenler, haftalardır devam eden dondurucu soğuklardan olumsuz etkilendiklerini belirterek kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

KARS DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta da gece saatlerinde kar yağış başladı. Kent merkezini beyaza bürüyen yağışla birlikte en düşük sıcaklık eksi 8,8 derece oldu. Esnaf, iş yerlerinin önündeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı. Tarihi dokuya ev sahipliği yapan Kars Kalesi ve civarında hatıra fotoğrafları çektirenler, bir yandan da sosyal medya hesaplarından paylaşımları yaptı.

Çay evi işleten Turan Demiral, "Kar yağışı bizi sevindirdi. Kars'a kış yakışıyor. Kar yağışıyla birlikte hem iş yerlerimizin önünü hem de arabalarımızı temizliyoruz. Hava da çok güzel, kar yağınca hava çok fazla soğuk olmuyor" dedi.

Kars'a gezmeye gelen gurbetçiler de kar yağışına rastladıkları için şanslı olduklarını kentin tarihi dokusu, yemekleri ve kültürüne hayran kaldıklarını söyledi.