Ardahan ve Kars'ta Köy Yolları Kapalı

Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
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