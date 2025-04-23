Ardahan Yaylaları Kar Altında

Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki yayla evleri, ilkbahar mevsiminde etkili olan yağış nedeniyle halen kar altında bulunuyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan- Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda mart ve nisan ayında da yoğun kar etkili oldu.

Metrelerce karın bulunduğu ve evlerin beyaz örtü altında kaldığı bölgede, ilkbaharda kıştan kalma günler yaşanıyor.

Yüksek kar örtüsü nedeniyle yaylacıların bu sene haziran ayında bölgeye gelmesi bekleniyor.

Karın yavaş yavaş erimeye başladığı bölge, terk edilmiş bir köyü andırıyor.