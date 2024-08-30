Ardeşen'deki öğrenciler, 32 yıl sonra öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika
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Ardeşen'deki öğrenciler, 32 yıl sonra öğretmenleriyle buluştu

Ardeşen\'deki öğrenciler, 32 yıl sonra öğretmenleriyle buluştu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Şenyuva İlkokulu'ndan 32 yıl önce mezun olan 28 öğrenci, öğretmenleri Vedat Çalık ile buluşmak için bir araya geldi. Öğrenciler, kafede sınıf ortamı oluşturarak temsili ders yaparken, geçmişte yaşanan anıları tazeledi. Vedat Çalık, öğrencilerinin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı ve onlara teşekkür etti.

30.08.2024 09:49
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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde Şenyuva İlkokulu'ndan 32 yıl önce mezun olan aralarında doktor, hemşire ve iş insanlarının yer aldığı 28 öğrenci, içerisindeki ahşap masaları sıra yaparak sınıf ortamı oluşturdukları kafede, temsili zil çalınması ile bir araya gelip, öğretmenleri Vedat Çalık (55) ile dersbaşı yaptı. Yıllar önce derse geç kalan öğrencilerin, yoklamaya geç kalmasının da canlandırıldığı buluşmada, anılar tazelendi.

İlçeye bağlı Tunca beldesi Şenyuva İlkokulu'nda 1990 yılında sınıf öğretmeni olarak görev yapan Vedat Çalık, birçok öğrenciye eğitim verdi. Öğretmen Çalık, tayini Kayseri'ye çıkmasına rağmen Ardeşen'deki öğrencileri ile arasındaki iletişimi koparmadı. Aradan geçen yıllarda öğretmenlik yaptığı okulu unutmayan Çalık, 32 yıl önce elinde valiziyle geldiği kentte bu sefer ailesi ile tatile geldi. Okulu ziyaret edip, beldede vakit geçiren Vedat Çalık, dinlenmek için girdiği kafede öğrencilerinin sürprizi ile karşılaştı.

28 ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELDİ

32 yıl önce Ardeşen'deki okuldan mezun olan aralarında doktor, hemşire, mühendis, öğretmen ve iş insanlarının yer aldığı 28 öğrenci, içerisindeki ahşap masaları sıra yaparak sınıf ortamı oluşturduğu kafede, temsili zil çalınması ile bir araya gelip, Vedat Çalık ile dersbaşı yaptı. Yıllar önce derse geç kalan öğrencilerin, yoklamaya geç kalmasının da canlandırıldığı buluşmada, anılar yad edildi. Öğrencilerini bir arada gören Çalık, sürpriz karşında şaşkınlık yaşarken; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'HAYATIMDA İLK DEFA KENDİMLE GURUR DUYDUM'

Duygusal anların yaşandığı buluşmada yıllar sonra öğrencileri ile kucaklaşan Vedat Çalık, "'İyi ki öğretmenim' diyerek ilk görev yerim olan Ardeşen'e ziyarete geldik. 32 sene sonra çok mükemmel bir organizasyonla duygusal saatler geçirmeme ve ağlamama vesile olan tüm öğrencilerime yürekten teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa kendimle gurur duydum. Ne güzel öğrenciler yetiştirmişim. İyi ki benim öğrencilerim olmuşlar. Dünyanın hiçbir öğretmeni, şu an benim olduğum kadar mutlu olmamıştır" dedi.

'KİMİ NEŞELİ KİMİ HÜZÜNLÜ ANLAR YAŞADIK'

İş insanı Suat Çakır, öğretmeni ile bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "32 yıl sonra Kayseri'den Ardeşen'e ilk görev yeri olan okula gelen öğretmenimiz, bizleri çok mutlu etti. Babalarımızla iletişimi koparmamış, yıllarca onların daveti ile Rize'ye geldi. Biz de öğretmenimize unutulmaz bir gece tertip ettik. Bir sınıf ortamı oluşturarak 32 sene önce neler yaşandığını canlandırdık. Hocamız toplantıdayken yaramaz öğrencilerin soba borusunu devirip, ufaktan yangın çıkardığı bir gün vardı; espri ile onu hatırlattık. Okula en yakın 2 arkadaşın sınıfa en geç gelmelerini de andık. Hepimiz için unutulmaz bir gündü. Kimi neşeli kimi hüzünlü anlar yaşadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ardeşen'deki öğrenciler, 32 yıl sonra öğretmenleriyle buluştu - Son Dakika

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