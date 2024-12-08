Arhavi\'de Heyelan Sonrası Yol Açma Çalışmaları

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Arhavi'deki heyelanın ardından yol açma çalışmaları böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde gece meydana gelen heyelanın ardından yol açma çalışmaları günün ilk ışıkları ile başladı. Çalışmalar dron ile böyle görüntülendi.

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıkarken, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları da gün ağarır ağırmaz başladı.