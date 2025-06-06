Arife Günü Trafik Kazaları: 10 Ölü, 1319 Yaralı - Son Dakika
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Arife Günü Trafik Kazaları: 10 Ölü, 1319 Yaralı

Arife Günü Trafik Kazaları: 10 Ölü, 1319 Yaralı
06.06.2025 15:29
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, arife günü 863 trafik kazasında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, arife günü meydana gelen 863 trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1319 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı arifesinde kara yollarında meydana gelen kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Kurban Bayram tatili başladı. Arife gününde 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 1319 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'RADAR İŞLEMİ YAPILAN ARAÇ ORANI YÜZDE 0,9'

Bayram tatili sürecince, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alarak, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini aktaran Yerlikaya, "Arife gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı; oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9'luk kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,1'lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arife Günü Trafik Kazaları: 10 Ölü, 1319 Yaralı - Son Dakika

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