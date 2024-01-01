Arin Gölü, ötücü kuğuları misafir etmeye devam ediyor

BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, havanın sıcak gitmesiyle birlikte hala bazı göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İki yüz kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla bilinen ve yaz aylarında cıvıl cıvıl olan Arin Gölü, su seviyesinin düşmesine rağmen muhteşem doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle yazın göç yoluyla gelen kuşların bir kısmı sonbaharla birlikte sıcak bölgelere göç ederken, bazı kuş türleri ise hala bölgede konaklamaya devam ediyor. Havanın sıcak gitmesinden dolayı özellikle ötücü kuğuların Arin Gölü'nü terk etmemesi ise doğa fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, Arin Gölü'nün kurumasını istemediklerini belirterek, "Buradaki kuş sesi bizleri büyülüyor. Flamingolar ve diğer kuşlar gittiler, ancak şimdi ütücü kuğuların sesini duyuyoruz. Gerçekten muhteşem bir manzara. Hep bu güzel görüntülerin olmasını istiyoruz" dedi.