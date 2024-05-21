Arjantin Devlet Başkanı İspanya\'nın Büyükelçi Geri Çekme Kararını Eleştirdi

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Arjantin Devlet Başkanı Jaiver Milei, İspanya hükümetinin Buenos Aires Büyükelçisi'ni geri çekme kararını "saçma" olarak nitelendirdi.

Ülkesindeki LN+ kanalına konuşan Milei, İspanya'nın, Buenos Aires Büyükelçisi'ni geri çekme kararına tepki gösterdi.

Milei, "Son derece saçma bir karar. Bu kibirli bir sosyalistin tipik saçmalıklarından biridir." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de İspanyol hükümetinin Buenos Aires Büyükelçisi'ni geri çekme kararını "anlamsız" bulduklarını belirtti.

İspanya ve Arjantin arasındaki diplomatik kriz

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, mayıs başında Arjantin Devlet Başkanı Milei için, "Onu televizyonda gördüm ve duyduklarımdan sonra kendi kendime dedim ki, hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız dedim ama oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, yazılı açıklama yaparak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i, eşinin adının karıştığı yolsuzluk iddialarına atıf yaparak sert dille suçlamıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin 19 Mayıs'ta Madrid'de düzenlediği etkinliğe katılarak bir konuşma yapmış ve Başbakan Sanchez'in, "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini" ifade etmişti.

Bu sözlerin ardından İspanya Dışişleri Bakanı Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisini merkeze çağırmış ve özür dilemesi için Milei'ye çağrıda bulunmuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu savunarak, Sanchez'den "her ne olursa olsun özür dilemeyeceğini" belirtmişti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Arjantin ile doğrudan diplomatik ilişkileri kestiklerini duyurmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve eski Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Milei'nin Sanchez'e yönelik sözlerini "sert" şekilde eleştirerek, İspanya'ya destek açıklamasında bulunmuştu.