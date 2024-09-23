Arnavut Folklorunun Hazinesi: Luli’nin Koleksiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavut Folklorunun Hazinesi: Luli’nin Koleksiyonu

Arnavut Folklorunun Hazinesi: Luli’nin Koleksiyonu

Tiran'da Mark Luli, 40 yılda topladığı 128 geleneksel enstrüman koleksiyonu ile Arnavut kültürünü yaşatıyor.

23.09.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 68 yaşındaki Mark Luli, 40 yılı aşkın süredir topladığı geleneksel enstrümanlardan 128 parçalık koleksiyon oluşturdu.

Besteci, Arnavut folkloru araştırmacısı ve müzikolog Luli'nin koleksiyonunda bazıları ahşap, pirinç alaşımı, deri, kemik, kamış ve hayvan boynuzundan yapılmış, yüzyıllardır Arnavutlar tarafından kullanılan 128 enstrüman bulunuyor.

Enstrümanların bir kısmı bugün aktif olmasa da bazıları Arnavut zanaatkarlarca üretilip çeşitli etkinliklerde kullanılıyor.

Yüzyıllar boyunca aile törenlerine, düğünlere ve bayramlara eşlik eden geleneksel Arnavut enstrümanları, kültür ve sanatın ayrılmaz parçası konumunda.

Luli, koleksiyonunu oluşturan enstrümanlarla çevrili çalışma stüdyosunda AA muhabirine, çalgıları Arnavutların yaşadığı ve Arnavutçanın konuşulduğu bölgelerden topladığını söyledi.

40 yılı aşkın süredir enstrüman topladığını anlatan Luli, "Arnavutluk'un bütün köylerine gittim, 10'dan fazla kez ziyaret ettiğim köyler olabilir. Bunların dışında da Karadağ'dan Kosova'ya, Kuzey Makedonya'dan Patra'ya, Preveze'ye ve Yanya'ya kadar gidip topladım." ifadelerini kullandı.

"Tutku seni araştırmaya, keşfetmeye ve çalışmaya yönlendirir"

Koleksiyonundaki en eski enstrümanın hayvan boynuzundan yapıldığını dile getiren Luli, Avusturyalı araştırmacıların, Arnavutluk'taki Mat Nehri'nde bulunan bu enstrümanın 400 yılı aşkın süredir kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Koleksiyonunun Balkanlar'da bu açıdan en eksiksiz ve büyüğü olduğuna dikkati çeken Luli, "Koleksiyonda toplamda tam olarak 128 enstrüman var. Arnavutça konuşulan bölgelerde kullanılan tüm enstrümanlar burada yer almakta." dedi.

Luli, Arnavutların "lahut" olarak adlandırdığı, "gusle" diye de bilinen yaklaşık 300 yıllık enstrümanın da koleksiyonunun özel parçalarından olduğunu ifade etti.

Enstrümanlarının çoğunu koleksiyon oluşturma tutkusuyla satın aldığını söyleyen Luli, "Tutku seni araştırmaya, keşfetmeye ve çalışmaya yönlendirir. Genellikle Arnavutluk'un kuzeyinde çok zenginlik var, çok fazla enstrüman bulunur. Kuzeyde gayda, davul, zurna, kaval, düdük, çifteli var. Güneyde ise daha az enstrüman var, kaval, çift borulu zurna ve tef bulunur." bilgisini paylaştı.

Enstrümanların bakımlarını orijinal unsurlarla kendisinin yaptığını anlatan Luli, çalgıların tanımları, kökenleri, özellikleri ve yaşlarına dikkat ederek yayınlar ve çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Luli, geleneksel Arnavut enstrümanlarını toplamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Balkanlar, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavut Folklorunun Hazinesi: Luli’nin Koleksiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:32:42. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavut Folklorunun Hazinesi: Luli’nin Koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement