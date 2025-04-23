Arnavutköy\'de Cami Mühürlendi

ARNAVUTKÖY'de depremin ardından minaresi hasar gören Sıddık Camii mühürlenirken çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Sıddık Camii minaresinde hasar oluştu. Minarenin yamulduğunu gören camii görevlileri hemen belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, camiinin giriş mühürlerken çevresinde barikatlarla güvenlik önlemi alındı.
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