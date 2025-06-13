Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Taşaoluk Mahallesi, Yiğithan Sokak'ta gıda üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangına birçok ilçeden gönderilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.