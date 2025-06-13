Arnavutköy'de Fabrika Yangını

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Taşoluk Mahallesi, Gürhan Sokak'ta bulunan 3 katlı fabrikanın 2. katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fabrikadaki yangın, birçok ilçeden gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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