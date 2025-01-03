Arnavutköy'de İnşaat Iskeleleri Çalındı

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Arnavutköy'de bir inşaat ustasının deposundan iskelelerin çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İmrahor Mahallesi'nde bir inşaat ustasının evinin yanındaki alanda depoladığı inşaat iskeleleri çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, el arabasıyla gelen 2 şüphelinin iskele malzemelerini aldıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

İnşaat ustası Bekir Çakırer, yaptığı açıklamada, "Kameralardan izlediğimizde 2 kişinin önce çevreyi kontrol ettiğini, ardından iskeleleri çaldığını fark ettik. Bu tür olaylar, vatandaşların kapı önündeki eşyalarını bile güvende hissetmemesine neden oluyor." ifadesini kullandı.