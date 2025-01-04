Arnavutköy'de Kanlı Kavga: Bir Ölü

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Arnavutköy'de, arkadaşını engellemek isterken kurşunların hedefi olan bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 5 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde yılbaşı gecesi Mikail Gümüş, D.K, İ.K, F.K, M.K. ve R.A.D. boş bir arazide Uğur Tanrıgül ile buluştu. D.K. ile Tanrıgül arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, Mikail Gümüş engel olmaya çalıştığı arkadaşı D.K'nin silahını ateşlemesi üzerine ağır yaralandı.

Kavga sırasında D.K'nin silahın kabzasıyla kafasına vurduğu Uğur Tanrıgül de yaralanırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gümüş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tanrıgül'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.