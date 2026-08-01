Arnavutköy'de Yağlı Güreş Heyecanı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Yağlı Güreş Heyecanı

Arnavutköy\'de Yağlı Güreş Heyecanı
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11. Geleneksel Yağlı Güreşler, Dursunköy'de 578 sporcu ile coşkuyla gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, Dursunköy'de kurulan er meydanında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "İstanbul'un Kırkpınarı" olarak anılan organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 578 sporcu kol bağlarken, binlerce güreşsever ata sporunun heyecanına ortak oldu.

Güreşçiler, 14 farklı boyda gün boyunca kıyasıya mücadele ederek ata sporunun ruhunu er meydanına taşıdı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan burada yaptığı konuşmada, meslek hayatına Edirne'de başladığını ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin heyecanını yakından yaşadığını belirtti.

Çocukların ve gençlerin yeteneklerine uygun branşlarda spor yapmasının önemini vurgulayan Kılıçarslan, Arnavutköy'de gerçekleştirilen organizasyonun Türk sporunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.

Kılıçarslan, yağlı güreşlerin Türk tarihinin en önemli sportif ve kültürel değerlerinden olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonların geleneksel sporların yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt da yağlı güreşin asırlardır milletin cesaretini, mertliğini, ahlakını ve ruhunu yaşatan en köklü geleneklerden olduğunu söyledi.

Yağlı güreşlerin yalnızca bir spor dalı değil kültür ve medeniyet mirası olduğunu belirten Kurt, belediye olarak geçmişten emanet alınan bu değeri yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydetti.

Gün boyu süren müsabakalarda Serdar Yıldırım 11. Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi oldu.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Etkinliğe, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, eski Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Yağlı Güreş Heyecanı - Son Dakika

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