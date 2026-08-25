Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı - Son Dakika
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Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması hız kesmeden devam ediyor. İlk iki operasyonda elde edilen bulgular doğrultusunda düğmeye basan ekipler, geniş çaplı üçüncü dalga operasyonunu başlattı.

54 GÖZALTI VE 14 YAPIYA KAYYUM KARARI

Soruşturmanın üçüncü aşamasında, dosya kapsamındaki yeni deliller ışığında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali suç iddialarının boyutu dikkate alınarak operasyon kapsamı genişletildi ve soruşturmada adı geçen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

İLK İKİ OPERASYONUN BİLANÇOSU

Süreç, 13 Ağustos sabahı Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla başlamıştı. 13 Ağustos'ta gözaltına alınıp 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden, aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.  İlk operasyondan elde edilen yeni deliller üzerine geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla merkezli yapılan baskınlarda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

SUÇLAMALARIN ODAĞINDA "EKONOMİK ÇIKAR" VAR

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın ana odağını; yapının herhangi bir sosyal veya dini faaliyetinden ziyade, hiyerarşik bir sistemle işleyen ekonomik çıkar odaklı bir suç şebekesi olup olmadığı oluşturuyor. Dosya kapsamında toplamda 49 şüpheliye yöneltilen ağır suçlamalar şunlar:

  • Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Kara para aklamak
  • Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri (yolsuzluk) oluşturmak
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

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Son Dakika Güncel Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    Alihan bir şarkısı vardı. Bu kadın neden ağlıyor. 0 3 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Silahların sahibi var.ruhsatlı neden fotoğrafı tekrar yayınlıyorsunuz. 2 0 Yanıtla
    İrfan İstanbullu İrfan İstanbullu:
    Bunun görevi o kardeşim yalan haber yapmak... 0 0
    Emi Emii Emi Emii:
    Ne çıktıysa gösteriyor,ruhsatlıda olsa ,ruhsat sahibi orada. 0 0
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SON DAKİKA: Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı - Son Dakika
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