Arnavutluk Meclisi\'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı

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Arnavutluk Meclisi'nde, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınması nedeniyle iktidar ve muhalefet partileri milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Arnavutluk Meclisi'ndeki oturumda ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri ile hükümet üyeleri arasında gerginlik çıktı. Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, Başbakan Edi Rama'nın da oturumda yer almasını talep etti. Milletvekilleri arasındaki karşılıklı suçlamalar ve muhalefet milletvekillerinin konuşma yapma talepleri sonrası gerginlik yaşandı.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj

BAKANA ÇOK SAYIDA CİSİM FIRLATILDI

Bazı PD milletvekilleri meclis kürsüsünü kapatarak, oturumda bulunan bakanlara su şişesi ve farklı cisimler fırlattı, milletvekilleri ile meclisin güvenlik birimi arasında arbede yaşandı. Gerginlikte meclisin teknik altyapısı da zarar gördü.

Gerginliğin ardından birkaç kez yarıda kesilen oturumda Meclis Başkanı Elisa Spiropali, muhalefet milletvekillerine gerginlik çıkarmamaları çağrısında bulundu.

PD Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha da Başbakan Rama'nın acil bir şekilde meclis oturumlarına gelmesini talep etti.

OTURUM ERTELENDİ

Meclis Başkanı Spiropali, gerginliğin ardından oturumu 17 Şubat'a erteledi. Arnavutluk Meclis İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Taulant Balla ise Veliaj hakkındaki suçlamaların "henüz şüphe olduğunu" kaydetti.