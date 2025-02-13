Arnavutluk Meclisi'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavutluk Meclisi'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı

Geniş Video İzle

Arnavutluk Meclisi'nde Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınması nedeniyle iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında birkaç milletvekili meclis kürsüsünü kapatarak bakanlara çeşitli cisimler fırlattı. O anlar kameralara da an be an yansıdı.

13.02.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Meclisi'nde, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınması nedeniyle iktidar ve muhalefet partileri milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Arnavutluk Meclisi'ndeki oturumda ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri ile hükümet üyeleri arasında gerginlik çıktı. Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, Başbakan Edi Rama'nın da oturumda yer almasını talep etti. Milletvekilleri arasındaki karşılıklı suçlamalar ve muhalefet milletvekillerinin konuşma yapma talepleri sonrası gerginlik yaşandı.

Arnavutluk Meclisi'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı
Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj

BAKANA ÇOK SAYIDA CİSİM FIRLATILDI

Bazı PD milletvekilleri meclis kürsüsünü kapatarak, oturumda bulunan bakanlara su şişesi ve farklı cisimler fırlattı, milletvekilleri ile meclisin güvenlik birimi arasında arbede yaşandı. Gerginlikte meclisin teknik altyapısı da zarar gördü.

Gerginliğin ardından birkaç kez yarıda kesilen oturumda Meclis Başkanı Elisa Spiropali, muhalefet milletvekillerine gerginlik çıkarmamaları çağrısında bulundu.

PD Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha da Başbakan Rama'nın acil bir şekilde meclis oturumlarına gelmesini talep etti.

OTURUM ERTELENDİ

Meclis Başkanı Spiropali, gerginliğin ardından oturumu 17 Şubat'a erteledi. Arnavutluk Meclis İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Taulant Balla ise Veliaj hakkındaki suçlamaların "henüz şüphe olduğunu" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Tiran Belediye Başkanı Veliaj 10 Şubat'ta gözaltına alındıVeliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmış, eşi Ajola Xoxa hakkında ise yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçları nedeniyle "ev hapsi" tedbiri verilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi (GJKKO), dün Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığını duyurmuş, eşi Xoxa hakkında verilen tedbir kararını ise "ev hapsinden", "yurt dışı yasağı" ve "adli kontrol şartı"na çevirmişti.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla istifası talep edilen Veliaj hakkındaki gösteriler, Nisan 2024'te başlamış ve göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı. Başbakan Rama'nın liderliğindeki iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin önerisiyle Veliaj, 2015'te Tiran Belediye Başkanlığına seçilmişti.

Arnavutluk Meclisi\'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı
Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Milletvekili, Edi Rama, Politika, Güncel, Dünya, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk Meclisi'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
07:53 Kartlar havada uçuştu Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
07:43 32 il için kar yağışı uyarısı 12 kentte kuvvetli görülecek 32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 19:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutluk Meclisi'nde gergin anlar: Bakanın üzerine su şişesi yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.