Arnavutluk Meclisinde Gerginlik

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Arnavutluk Meclisinde hafta başındaki gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında arbede yaşandı.

Pazartesi günü ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstermesiyle başlayan gerginlik, bugün yeniden Meclise hakim oldu.

Meclisin güvenlik birimi, ceza alan muhalefet milletvekillerinin girişine izin vermedi.

Bunun ardından Meclis oturumu öncesinde Genel Kurul salonunun dışında gerginlik yaşandı. Önceki oturumda uzaklaştırma cezası alan PD milletvekilleri ile Meclisin güvenlik biriminin çalışanları arasında arbede çıktı.

Muhalefet milletvekilleri, bazı bakanların ve iktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) milletvekillerinin Meclise girişini engelledi.

Dışarıda yaşanan gerilim sırasında PD temsilcileri, bazı maketleri ateşe vererek ufak çaplı yangına neden oldu.

Öte yandan, gerginliğe rağmen Meclis oturumu, PS milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşti ve yaklaşık yarım saat sürdü.

Arnavutluk Meclisinde 30 Eylül'de de arbede yaşanmış, muhalefet milletvekilleri, Meclis binasının dışında sandalyelerini ateşe vermişti.

Bu kapsamda 3'ü ikişer ay, 20'si 40'ar gün ve biri 10 gün olmak üzere 24 muhalefet milletvekiline Meclis çalışmalarından uzaklaştırma cezası verilmişti.

Gerginlik, PD Milletvekili Salianji'nin, mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı.

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.