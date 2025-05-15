Arnavutluk\'ta AB Üyelik Hedefi

Arnavutluk'ta 11 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimi kazanan Sosyalist Parti'nin (PS) Genel Başkanı ve Başbakan Edi Rama, yeni dönemde 2030 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olma hedeflerini yineledi.

Başkent Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda seçim zaferini kutlamak üzere toplanan vatandaşlara seslenen Rama, yeni dönemin kendileri için Avrupa'nın kaderiyle bütünleşme ve tarihi bir meydan okumayı üstlenme dönemi olduğunu belirtti.

AB'ye üyelik müzakerelerini 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Rama, "Böylece, 2030 yılında büyük Avrupa ailesinin masasına Arnavutluk'un da sandalyesini koymayı hedefliyoruz." dedi.

Rama, yeni dönemde "25 milyar avro olan gayri safi milli hasılayı 35 milyar avroya çıkaracaklarını" ifade etti.

Başta emekli maaşları olmak üzere, vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunan Rama, 2030 yılına kadar asgari ücreti 650 avroya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Arnavutluk'un turizmine en üst düzeyde örnek yatırımlar yapmayı da hedeflediklerini belirten Rama, "Bu, yeniden canlanan askeri sanayi ve gelişmiş tarımsal gıda sanayisine sahip bir Arnavutluk için verilen yetkidir." diye konuştu.

Bu arada, Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından 11 Mayıs genel seçimine ilişkin açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Rama'nın lideri olduğu PS yüzde 52,15 ile seçimi kazanırken, eski Başbakan Sali Berisha'nın lideri olduğu ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) öncülüğündeki koalisyon ise oyların yüzde 34,26'sını aldı.

İmkan Partisi (Partia Mundesia) oyların yüzde 3,06'sını, Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 3,38'ini, Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke) yüzde 1,44'ünü, Avro-Atlantik Koalisyonu yüzde 1,38'ini ve Arnavutluk Oluyor Girişimi (Nisma Shqiperia Behet) de yüzde 3,51'ini elde etti.

Bu sonuçlara göre, PS, 140 sandalyeli meclise, 83 milletvekili gönderirken, PD'nin öncülüğündeki koalisyon 50, PSD 3, İmkan Partisi 2, Ortak Hareket Partisi ve Arnavutluk Oluyor Girişimi ise 1'er milletvekiliyle meclise girmeyi başardı.

Ayrıca KQZ verilerine göre, kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmenin sadece yüzde 42,21'i sandık başına gitti.

Bu arada, 11 Mayıs'taki genel seçim, 1991'de komünist rejimin çöküşünden bu yana düzenlenen 11'inci genel seçim olarak kayıtlara geçti.

Rama, üç dönemdir başbakanlık görevini yürütüyor.