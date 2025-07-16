Arnavutluk'ta "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi

Arnavutluk\'ta "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi
16.07.2025 17:21
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Zaferin Adı Türkiye" konulu panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır'ın yaptığı panelde, Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Recep Şehitoğlu, Arnavutluk Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünden Prof. Dr. Ardian Muhaj, analist Marlind Laçi, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinden (UNYT) Öğretim Üyesi Vehap Kola konuştu.

Panelin açılışında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Naime Öztürk Meral, böyle bir etkinliğin FETÖ mevcudiyetinin hala yoğun olarak devam ettiği dost ülke Arnavutluk'ta gerçekleşmesinin önemine değindi.

Etkinliğin Arnavutluk'taki kamuoyunun farkındalığının artırılması yönündeki gayretlerinin önemli bir parçasını teşkil ettiğini anlatan Meral, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'ta da FETÖ yapılanmasının Arnavut halkını istismar etme girişimlerini diyanet, sağlık ve eğitim sektörleri vasıtasıyla sürdürdüğünü görüyoruz. Arnavutluk'un ülkemizin yaşadığı acı tecrübeleri yaşamaması için FETÖ'nün tarihte eşine ender rastlanan yeni nesil bir terör örgüt olduğunu her fırsatta anlatmaya devam ediyoruz."

AA Yönetim Kurulu Üyesi Özkır, FETÖ'nün bulunduğu her yerde ciddi risk ve tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin farkındalık ve kamuoyu oluşturma hususunda önemli olduğunu söyledi.

"Bir ülkenin geleceğine demokratik oylarla karar verecek hükümeti olmalı"

Şehitoğlu, 15 Temmuz gecesinin sadece bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda Türk demokrasisine bir müdahale olduğunu belirterek, "O gece demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet yok edilmeye, devrilmeye çalışıldı." dedi.

Prof. Dr. Muhaj, Türkiye ve Türk halkının Arnavutların en iyi müttefiklerinden olduğunu, Arnavutluk kurumlarının FETÖ'den arınmasını istediklerini ifade etti.

Analist Laçi, Arnavutluk vatandaşlarının FETÖ'nün devlet ve özel sektördeki yapılanmasını iyi anlamaları durumunda, örgütün ne kadar tehlikeli olduğunun anlaşılacağını ifade ederek, "(FETÖ'nün Arnavutluk'taki varlığı) Özel eğitim, özel tıp, adalet, ordu veya polis gibi çeşitli sektörlerin yanı sıra Arnavutluk Cumhuriyeti istihbarat yapılanmasında yer almalarını sayabiliriz. Bunlar, bu terör örgütünün varlığını daha da tehlikeli hale getiriyor." diye konuştu.

UNYT Öğretim Üyesi Kola ise 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşananların, demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetin ülkenin geleceğini belirleme iradesini ve meşru hakkını devirme, boyunduruk altına alma eylemi olduğunu anlatarak, "Türkiye'deki halk, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve demokrasi savunucuları 15 Temmuz gecesi şu cevabı verdi: Bir ülkenin geleceğine demokratik oylarla karar verecek hükümeti olmalı." ifadelerini kullandı.

Panel kapsamında 15/07 Şafak Vakti filmi gösterildi

Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajı da okundu.

Panel kapsamında 15/07 Şafak Vakti filmi gösterildi, darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflar sergilendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta 'Zaferin Adı Türkiye' konulu panel düzenlendi - Son Dakika

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