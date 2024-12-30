Arnavutluk Tiran'da 2027 NATO Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavutluk Tiran'da 2027 NATO Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak

Başbakan Edi Rama, Tiran'da 2027 NATO Zirvesi'nin düzenleneceğini açıkladı ve TikTok yasağını duyurdu.

30.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, NATO'nun 2027 yılındaki zirvesinin, başkent Tiran'da yapılacağını açıkladı.

Başbakanlıkta düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensuplarına konuşan Rama, birçok konunun yanı sıra, ülkesinin düzenleyeceği zirve ve uluslararası toplantılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'un, "uluslararası alanda saygı duyulan ve takdir edilen bir ülke" olduğunu ifade eden Rama, ülkesinin, 16 Mayıs 2025'te Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Rama, "Daha da inanılmaz olanıysa 2027'de Tiran'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olmamız. Bununla ilgili NATO'yla çalışmalara başladık." dedi.

Arnavutluk'ta gerçekleşmesi planlanan NATO zirvesine ABD Başkanı'nın da katılacağını aktaran Rama, "ABD Başkanı'nın ve NATO'nun tüm liderlerinin Tiran'a gelişi aynı zamanda Arnavutluk'un uluslararası arenadaki yeni siyasi konumuyla ilgili herkese çok açık bir mesajdır. Biz küçük bir ülkeyiz, mütevazı bir ağırlığımız var, ancak bugün, tarihimizde olmadığı kadar saygı ile muamele görüyoruz." diye konuştu.

"(TikTok'un yasaklanması) Aldığımız karardan vazgeçmiyoruz"

Rama, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un Arnavutluk'ta en az 1 yıl yasaklanma kararı hakkında da "Aldığımız karardan vazgeçmiyoruz." diyerek yasağın uygulama sürecinin 6 ile 8 hafta içerisinde başlayacağını duyurdu.

Rama, konuya ilişkin ülke çapında yapılan ankete de atıfta bulunarak, yasaklama kararının, ebeveynlerin yüzde 90'ından fazlası tarafından desteklendiğini sözlerine ekledi.

Arnavutluk'ta hükümet, 14 yaşındaki bir çocuğun 18 Kasım'da, sosyal medyada başlayan tartışmanın ardından akranı tarafından öldürülmesiyle ülke de yaşanan tartışmaların ardından, TikTok'un 2025 itibariyle en az 1 yıllığına ülkede yasaklandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Edi Rama, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Tiran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk Tiran'da 2027 NATO Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk Tiran'da 2027 NATO Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.