Arnavutluk\'un İşkodra kentinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İşkodra'da düzenlenen etkinliğe YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.
Etkinlik kapsamında geleneksel Türk lezzetleri tanıtılarak katılımcılara ikram edildi.
Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ünlü şef ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.
Program kapsamında YEE Müdürü Sakoğlu ve "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Arnavutçaya tercümesini yapan "Fan Noli" Yayınevi Yöneticisi Rexhep Hida konuşma yaptı.
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