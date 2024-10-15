Arpist Meriç Dönük\'ün Müziği

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"Elişi", "Mahfuz" ve "MusicAlly" albümlerine imza atan arpist ve akademisyen Meriç Dönük, "Konserlerimde tek bir döneme veya besteciye işaret eden bir repertuvarın yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden, Türkiye'den ve geçmiş yüzyıllardan günümüze uzanan repertuvarı yorumluyorum." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi de olan Dönük, müzik serüvenini, arp ile tanışma hikayesini ve müziğe bakışını AA muhabirine anlattı.

Arpın çocukluğunda tanıdığı bir enstrüman olmadığını belirten Dönük, "İlkokuldan sonra Mersin'de düzenlenen konservatuvar sınavlarına girdim. Sınavı geçtikten sonra biraz fiziki yapınıza da bakarak bir enstrüman yönlendirmesi yapılıyor. Beni de arp çalgısına yönlendirdiler. Arp ile tanışmam böyle oldu. Bildiğim ya da çalmayı arzu ettiğim bir enstrüman değildi. Ama hayatıma girdikten sonra çok büyük yeri oldu." ifadelerini kullandı.

"Zamansız bir enstrüman"

Sanatçı Dönük, beste yapmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Müziğin üretim kısmında bulunmuyorum. İcralarda veya uyarlamalarda bazı şeyler ilham veriyor. Sadece müzik değil, sanatın bütün disiplinleri birbirini çok besleyen alanlar. Bazen okuduğunuz bir şiirden ilham gelebiliyor. Bazen edebi metinler veya farklı alanlardan müzisyenler ilham alabiliyor. Kendi alanımızda da dünya çapında müzik yapan artistlerimiz var. Tek bir isme ya da belirli yerlere dokunamam belki ama hayatın kendisi zaten yeterince ilham verici."

Arpın diğer enstrümanlardan farklı olduğunu vurgulayan Dönük, "Elektro bir enstrüman çalıyor olsanız son yüzyıla işaret edersiniz. Arp akustik bir enstrüman. İnsanlık tarihiyle eş değer bir dönemden geldiği, çok eski bir enstrüman olduğu için sanki kültürlerarası bir gezinti sunuyor. Zamansız geliyor. Çalarken de insan bunu hissediyor. Parmaklarla çalıyor, bir aparat kullanmıyoruz. Çok özel geliyor bana. Ruhu dinlendiren, aynı zamanda rehabilitasyonda kullanılan bir çalgı. Dolayısıyla insan ruhuna çok hitap eden, bir anlamda da sakinleştiren bir enstrüman." diye konuştu.

"İnteraktif bir ortam oluşturmaya çalışıyorum"

Meriç Dönük, dinleyicilerden güzel geri dönüşler aldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bunu biraz da konserlerin söyleşi formatında olabilmesine bağlıyorum. Daha interaktif bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Gelen dinleyici kitlesi de buna müsaade ediyorsa o konserde müzikten ziyade arpa dair pek çok şey konuşabiliyoruz. Bu durum dinleyiciyle de yakınlaştırıyor, teması güçlendiriyor. O sebeple interaktif ortamlar sunabildiğimiz zaman bir solo konserden çok daha güzel dönüşler almak mümkün oluyor. Sizin hisleriniz karşı tarafa daha çok geçiyor. Karşı tarafın hisleri de size geçiyor."

Uzun yıllardır orkestrada çalmadığını ifade eden Dönük, "Bir toplulukla müzik icra etmek benim için her zaman daha cezbedici. Orada sizin dışınızda bir insan faktörü, oradan gelen bir enerji ve bunun güzel bir şeye dönüşmesi durumu var. Dolayısıyla tek olmaktan ziyade bir topluluk içerisinde müzik yapmak beni daha çok mutlu ediyor ve besliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konserlerde farklı kültürlerden derlemeleri yorumluyor

Arp sanatçısı Dönük, ilham kaynaklarına da değinerek, "Herkesin müzik üzerindeki yolculuğu farklı. Ben geçmişe dönüp 'Kendime eklemek istediğim ne artılar olurdu?' diye düşünüyorum. Biraz daha erken yaşta kendi müzik kültürümüzle ilgili olmak isterdim. Özellikle bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen gençlere söyleyebiliriz bunu." dedi.

Konser repertuvarlarını renkli tutmaya çalıştığını vurgulayan sanatçı Dönük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni ve ruhumu besleyen coğrafyaların müziklerinden ve kendi kültürümüzden örnekleri bir araya getirerek derleme yapmaya çalışıyorum. Konserimde tek bir döneme veya besteciye işaret eden bir repertuvarın yanı sıra dünyanın farklı yerlerinden, Türkiye'den ve geçmiş yüzyıllardan günümüze uzanan repertuvarı yorumluyorum."

Meriç Dönük, kendi müzik toplulukları ile iki yıl önce bir albüm yayınladıklarını dile getirerek, "Bu albümde Bora Uymaz ve Ertuğrul Erhan'la çalıştık. Yakın zamanda bu albümün yeni halini kaydettik. Yeni halinde de yine geleneksel müziklerden ve dünyanın farklı coğrafyalarından örnekleri topluluğumuzun icrasına uyarlamaya çalıştık. Yakın dönemde bu icralar tekliler halinde yayınlanacak. Sonrasında niyetimiz bu topluluğun müziklerini icra edebileceğimiz konserlerle dinleyicilerle buluşmak." dedi.