Arsuz'da Tarihi Kalıntılar Bulundu

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken seramik kaplar ve lahit bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Pirinçlik Mahallesi'nde sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, kalıntının, içerisinde mezar odaları, seramik kaplar ve pişmiş toprak lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

Tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için seramik kapların müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

Nakil için alanda kazı çalışmalarına başlandı.