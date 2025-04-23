Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Arsuz Belediyesi Karaağaç Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, gösteriler sundu.
Çocukların aileleriyle uçurdukları uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.
Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, çocuklarla bayramı kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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